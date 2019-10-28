Как будет решен вопрос качества Интернета в Бурабае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК проводит работу по выявлению неустойчивой связи Интернет по республике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях определения качества оказания услуг связи министерством будет проводиться работа по выявлению неустойчивой связи на участках. В целях улучшения качества связи на данных участках проработан вопрос установки дополнительной базовой станции совместно с акиматами и операторами связи», - сказал глава ведомства Аскар Жумагалиев на правительственном часе в Мажилисе.

Министр сообщил, что в Щучинско-Бурабайской курортной зоне и на территории города Нур-Султан совместно с акиматом был решен вопрос строительства мачт.

«Эти мачты будут построены частными предпринимателями, а операторы сотовой связи установят базовые станции. Аналогичная работа начата с акиматами города Алматы и Павлодарской области. И другим областным акиматам также предложено провести аналогичную работу», - уточнил Аскар Жумагалиев.

Глава Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности подчеркнул, что повышение доступности к сети Интернет в сельских населенных пунктах будет являться основой базы для реализации других проектов по госпрограмме «Цифровой Казахстан», таких как электронное здравоохранение, оказание электронных услуг.

«Это послужит сокращению цифрового разрыва между городом и селом. Предоставление жителям возможности полноценного использования цифровых технологий даст толчок к развитию экономики Казахстана», - заключил Аскар Жумагалиев.