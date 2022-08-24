Как будет решаться вопрос трехсменных школ в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Для устранения трехсменных школ в Алматинской области с 2022 по 2025 годы планируется построить 62 объекта образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Об этом сообщил аким Алматинской области Марат Султангазиев на пленарном заседании областного августовского совещания педагогических работников. В мероприятии принял участие министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов.

В этом году будут построены 20 объектов образования, на которые выделено 39 млрд тенге. Из них 12 введут в эксплуатацию до конца года. В том числе 8 школ для ликвидации трехсменных школ, строительство еще 8 школ завершится в 2023 году.

«По прогнозу на новый учебный год численность учащихся вырастет на 13 тыс., ожидается прием в первый класс около 39 тыс. учеников, по прогнозным данным в 2022-2023 учебном году число трехсменных школ достигнет 60 единиц. Учитывая важность проблемы, поручаю акимам районов и города вести работу по привлечению инвесторов для строительства частных школ и по механизму ГЧП», - подчеркнул аким области.

Фото: пресс-служба Акимата Алматинской области







