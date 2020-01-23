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Как будет решаться проблема высоких цен на услуги торговли в аэропортах Казахстана

23 Января 2020 14:41
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Как будет решаться проблема высоких цен на услуги торговли в аэропортах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будет решаться проблема высоких цен на услуги общественного питания и другие в аэропортах Казахстана, рассказал председатель Комитета по защите и развитию конкуренции Министерства национальной экономики РК Рустам Ахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Все мы знаем, есть проблема высоких цен на услуги общественного питания, услуги торговли на территории аэропортов», - сказал Рустам Ахметов, отвечая на вопросы депутатов в ходе презентации законопроекта по вопросам улучшения бизнес-климата в Мажилисе.

Спикер добавил, что ведомством неоднократно проводились расследования по этим направлениям, но ситуация меняется.

«Поэтому есть международный опыт – это ввести правила доступа на территорию аэропортов, определить конкурсный порядок отбора этих поставщиков, минимальное число поставщиков услуг и основные договорные отношения. Это позволит администрации аэропортов и нам контролировать доступ на их территорию и повысить конкуренцию», - пояснил Рустам Ахметов.

Представитель Министерства национальной экономики добавил, что за нарушение правил будет предусмотрена административная ответственность.


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Ключевые слова: Правительство РК, Экономика, Транспорт,
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Автор:

Серик Сабеков

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