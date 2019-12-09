+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -1 °С
USD 384.97 EUR 427.12
RUB 6.04 CNY 54.75
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как будет регулироваться вопрос с пропиской детей для получения нового вида пособия

9 Декабря 2019 13:25
Поделиться:
Как будет регулироваться вопрос с пропиской детей для получения нового вида пособия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будет регулироваться вопрос с пропиской детей для получения нового вида пособия по многодетным семьям, рассказал министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Гульшара Абдыкаликова: Необходимо изменить подходы в соцсопровождении  малообеспеченных семей
Два млрд тенге выделят в 2020 году на нужды павлодарских инвалидов Социальная сфера в приоритете государства - Бердибек Сапарбаев Как помогают студентам из малообеспеченных семей в Петропавловске

«Касательно вопроса прописки, так как в законе прописано «дети, проживающие в одном месте» данный вопрос встал, однако мы приняли решение и дети, находящиеся, допустим, на учебе в другом городе, будут считаться как вместе проживающие, поскольку это дети одной семьи», - сказал Биржан Нурымбетов.

Министр также уточнил, что при назначении АСП стипендия на сегодня не считается доходом.

Новый вид пособия многодетным семьям будет назначаться проактивно.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Социальная поддержка,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив