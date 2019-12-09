Как будет регулироваться вопрос с пропиской детей для получения нового вида пособия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будет регулироваться вопрос с пропиской детей для получения нового вида пособия по многодетным семьям, рассказал министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно вопроса прописки, так как в законе прописано «дети, проживающие в одном месте» данный вопрос встал, однако мы приняли решение и дети, находящиеся, допустим, на учебе в другом городе, будут считаться как вместе проживающие, поскольку это дети одной семьи», - сказал Биржан Нурымбетов.

Министр также уточнил, что при назначении АСП стипендия на сегодня не считается доходом.

Новый вид пособия многодетным семьям будет назначаться проактивно.