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Как будет регулироваться вопрос с пропиской детей для получения нового вида пособия
9 Декабря 2019 13:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будет регулироваться вопрос с пропиской детей для получения нового вида пособия по многодетным семьям, рассказал министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Касательно вопроса прописки, так как в законе прописано «дети, проживающие в одном месте» данный вопрос встал, однако мы приняли решение и дети, находящиеся, допустим, на учебе в другом городе, будут считаться как вместе проживающие, поскольку это дети одной семьи», - сказал Биржан Нурымбетов.
Министр также уточнил, что при назначении АСП стипендия на сегодня не считается доходом.
Новый вид пособия многодетным семьям будет назначаться проактивно.
Ключевые слова: Социальная поддержка,
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