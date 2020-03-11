Как будет реализовываться проект по систематизации ономастических наименований

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице в Национальном научно-практическом центре «Тіл-Қазына» имени Ш. Шаяхметова прошло заседание научно-исследовательской группы проекта «Деятельность по систематизации ономастических наименований путем использования историко-диахронного метода», организованное Комитетом языковой политики Министерства культуры и спорта РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Масштабный проект, направленный на систематизацию ономастических наименований, будет осуществляться в рамках «Государственной программы по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020-2025 годы». Основная цель - научное распространение исторических данных, относящихся к ономастическим наименованиям, а также восстановление и систематизация исторических ономастических наименований, исходя из основных научных сведений упорядочения ономастической деятельности в РК. Одна из главных задач - демонстрирование и унифицирование динамики изменения топонимов путем разработки диахронической карты топонимов на территории современного Казахстана», - рассказал исполнительный директор Национального научно-практического центра «Тіл-Қазына» имени Ш. Шаяхметова Ербол Тлешов.

В ходе заседания был представлен годовой план проекта. Спикеры пояснили, какие регионы будут изучены на первом этапе проекта и обсудили вопросы применения эффективных научных методов.

«В этом году для исследования выбрали Северо-Казахстанскую и Карагандинскую область. Члены нашей группы, чтобы внедрить в научный оборот ономастические наименования, посетят библиотеки и архив Казахстана и России, где будут собирать материалы для проведения научно-исследовательской работы. Мы планируем подготовить в форме буклетов отдельные сборники карт для каждого периода, осветим нашу деятельность в средствах массовой информации, а по итогам научного исследования подготовим статью», - пояснил директор Института истории и этнологии имени Ч. Валиханова, руководитель исследовательской группы Зиябек Кабылдинов.

В рамках реализации проекта будут проводиться совместные работы с Институтом истории и этнологии имени Ч. Валиханова, институтом языкознания имени А. Байтурсынова и с отделами ономастики в разных регионах.

Профессор Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина, доктор филологических наук Сауле Иманбердиева рассказала о научно-методологическом направлении проекта.

«В каждом регионе есть легенда, связанная с названиями рек, земель. Однако в нашей работе легенда не может стать фактом, доказательством исследования. Мы выбрали историко-диахронный метод, поэтому сначала определим этимологию каждого наименования, влияние экстралингвистических факторов и сформируем диахронный реестр топонимов», - ометила С. Иманбердиева.