Как будет развиваться искусственный интеллект в Казахстане

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщили основные направления развития искусственного интеллекта в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В настоящее время министерством ведется работа по разработке двух проектов: Стратегии развития искусственного интеллекта и Дорожной карты. В проекте Дорожной карты будут предусмотрены мероприятия по продвижению искусственного интеллекта. Дорожная карта включает два основных направления: создание экосистемы искусственного интеллекта и нормативное регулирование, — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции.

Развитие экосистемы предусматривает укрепление человеческого капитала и компетенций в области искусственного интеллекта, включая как профессиональные навыки, так и повышение общего уровня осведомленности населения о значимости искусственного интеллекта.