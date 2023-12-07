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    17:10, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Как будет развиваться искусственный интеллект в Казахстане

    искуственный интеллект
    Фото: Gerd Altmann с сайта Pixabay

    В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщили основные направления развития искусственного интеллекта в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В настоящее время министерством ведется работа по разработке двух проектов: Стратегии развития искусственного интеллекта и Дорожной карты. В проекте Дорожной карты будут предусмотрены мероприятия по продвижению искусственного интеллекта. Дорожная карта включает два основных направления: создание экосистемы искусственного интеллекта и нормативное регулирование, — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции.

    Развитие экосистемы предусматривает укрепление человеческого капитала и компетенций в области искусственного интеллекта, включая как профессиональные навыки, так и повышение общего уровня осведомленности населения о значимости искусственного интеллекта.

    — Также предусматривается стимулирование научно-технологических разработок в сфере искусственного интеллекта, обеспечение инфраструктуры и поддержка стартапов. Инфраструктурное обеспечение включает предоставление доступа к данным и вычислительным ресурсам. Основным предложением является создание Национальной платформы искусственного интеллекта, — говорится в информации.

    Теги:
    Развитие IT технологий в Казахстане Искусственный интеллект
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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