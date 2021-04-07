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    16:57, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Как будет развиваться газовая отрасль страны, рассказали в Правительстве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр поделился планами касательно вопросов государственного регулирования стоимости угля, газа и тарифов на транспортировку топлива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время в Республике Казахстан осуществляется государственное регулирование предельных цен оптовой и розничной реализации товарного газа на внутреннем рынке. При этом долгосрочный вопрос развития газовой отрасли и тарифообразования на товарный газ будет проработан в рамках разрабатываемого Комплексного плана развития газовой отрасли до 2030 года», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    В то же время, по его словам, вопрос введения государственного регулирования стоимости угля и тарифов на транспортировку топлива будет рассмотрен дополнительно, в том числе в рамках Национального проекта по развитию электроэнергетической отрасли и создания единого отраслевого регулятора.

    «В целом вопросы электроэнергетики находятся на постоянном контроле Правительства», - подчеркнул Р. Скляр.

    Ранее зампремьера подробно рассказал о разработке Национального проекта по развитию электроэнергетической отрасли и создания единого отраслевого регулятора.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Цены и тарифы Энергетика Экономика
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