Как будет развиваться экспортная логистика Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов подчеркнул важность развития логистики в вопросах экспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К текущему времени нам удалось сдержать спад показателей и выработать стратегии и меры по эффективному восстановлению и полноценному функционированию. По итогам первого квартала текущего года мы видим уверенный 15% рост несырьевого экспорта», - сказал Бахыт Султанов на заседании Совета иностранных инвесторов.

По его словам, одним из главных вопросов в ходе обсуждения стала выработка оптимальных логистических решений для экспортеров.

«Проблемы с логистикой оказали крайне негативное влияние на экспорт продукции в 2020 году. На фоне роста экспорта, хоть и незначительного в марте прошлого года, уже в апреле того же года мы наблюдали резкое снижение на 10,6%. Данный период как раз пришелся на ограничения на границах», - отметил министр.

Он объяснил, что сегодня логистика занимает 30% стоимости продукции, прямо влияя на ее конкурентоспособность на мировых рынках.

«Для поддержки отечественных производителей, с 2019 года нами был введен инструмент возмещения затрат экспортеров обработанной продукции по доставке товаров от завода изготовителя до импортера. Благодаря поддержке, около 300 предприятий стали поставлять свою продукцию на более дальние расстояния. В целях налаживания оптимальных вариантов поставок приоритетной экспортной продукции нами начата работа по формированию Евразийской товаропроводящей системы и трансграничных хабов», - сообщил глава министерства.

Он напомнил, что в развитии современной трансграничной торгово-логистической инфраструктуры основными «точками роста» станут Хоргосский узел на границе с Китаем и Международный центр торговли и экономического сотрудничества «Центральная Азия» на казахстанско-узбекской границе. Аналогичные центры будут созданы на границе с Кыргызстаном и Россией.

«Таким образом, будет обеспечена координация товаров, грузов и услуг по осям Восток-Запад и Север-Юг на международных коридорах, проходящих по территории Казахстана. Здесь для нас представляет ценность экспертно-аналитическая поддержка по развитию торгово-логистического потенциала Центрально-Азиатского региона, оказываемая Евразийским банком развития», - заключил Б. Султанов.

Напомним, 33-е Пленарное Заседание Совета иностранных инвесторов под председательством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева началось в формате онлайн.

Ранее министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов рассказал, как изменился экспортный рынок за время пандемии.