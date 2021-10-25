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    16:10, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Как будет развиваться биржевая деятельность в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Ассоциации товарных бирж Казахстана и глава совета директоров биржи «Астана» Рамиз Аллахвердиев прокомментировал развитие биржи в Казахстане в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства , передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас ведется работа в Парламенте касательно обсуждения по поправкам в законопроект «О биржевой деятельности». После того, как будут приняты данные поправки, произойдет усиление биржевой роли на рынке по различным категориям товаров, таких как нефтепродукты, уголь, пшеница», - сказал Рамиз Аллахвердиев в телефонном разговоре корреспонденту Казинформа.

    Он напомнил, что через четыре года будет создано Единое биржевое пространство в рамках ЕАЭС.

    «В связи с тем, что с 2025 года будет Единое биржевое пространство в рамках ЕАЭС, все это позволит повысить прозрачность рынка с точки зрения именно ценообразования по многим видам товаров. Мировой опыт говорит о том, что через биржу реализуется достаточно широкий список товаров и это позволяет правильно балансировать по ценам. Чтобы были ценовые котировки по различным видам товаров. Чтобы, если на рынке не хватает каких-то товаров, государство «выбрасывало» определенный объем, тем самым снижая цену. Это позволит регулировать рынок за счет непосредственно биржевой деятельности», - заключил спикер.

    Теги:
    Экономика Биржи
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