Как будет развиваться АО «KEGOC» в ближайшие десять лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «KEGOC» определило увеличение стоимости чистых активов компании как одну из трех стратегических целей до 2032 года с акцентом повышение инвестиционной привлекательности, передает МИА «Казинформ».



Увеличение стоимости чистых активов будет достигаться путемукрепления финансовой устойчивости за счет улучшения показателей операционной эффективности, сбалансированного распределения ресурсов на капитальные вложения, рационального управления собственными и заемными средствами. Снижение стоимости привлекаемого капитала будет также обеспечиваться за счет системной работы по повышению кредитного рейтинга АО «KEGOC».

Успешная реализация инвестиционной деятельности требует эффективной финансовой стратегии и системы управления портфелем инвестиционных проектов. Компания продолжит работу по обеспечению надежного функционирования Единой электроэнергетической системы (ЕЭС) Казахстана в условиях энергоперехода и ключевыми факторами успеха в достижении данной цели станут именно эффективная реализация функций системного оператора, а также реализация крупных инвестиционных проектов для развития национальной электрической сети (НЭС).

Амбициозные страновые задачи по низкоуглеродному развитию и планомерному увеличению доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергетике до 19% в 2032 году, и до 50% к 2050 году предполагают ввод новых мощностей: около 11,7 ГВт уже к 2029 году. Дополнительные мощности ВИЭ сконцентрированы в Южном регионе Казахстана. В целях усиления сетей Южной зоны и интеграции ВИЭ, компания приступила к реализации проекта по усилению электрической сети Южной зоны Казахстана. Проект предусматривает строительство двух воздушных линий электропередач протяженностью 475 км («Шу – Жамбыл – Шымкент») и реконструкцию трех действующих преобразовательных станций 500 кВ «Шу», «Жамбыл» и «Шымкент» до конца 2027 года.

Перспективный план компании по соединению западной энергетической зоны с единой электроэнергетической системой (ЕЭС) страны станет ключевым проектом развития электросетевой инфраструктуры на ближайшее десятилетие и объединит энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС Казахстана.

АО «KEGOC» намерена достичь цели по долгосрочному устойчивому развитию соответствии с принципами ESG. Меры по разитию человеческого капитала, совершенствованию системы корпоративного управления, снижению углеродного следа, энергосбережению и повышению энергоэффективности направлены на достижение ключевых показателей деятельности по всем направлениям. Переход на закуп «зеленой» электроэнергии для компенсации технологического расхода электроэнергии в сети, планомерная замена автотранспортных средств электромобилями и другие мероприятия по декорбанизации приведут к снижению прямых выбросов СО2 на 3% к 2032 году.

Устойчивое финансовое положение, большой инновационный потенциал, значительный опыт в реализации инвестиционных проектов, освоение современных методов управления и использование передовых технологий позволят АО «KEGOC» успешно достичь стратегических целей и повысить инвестиционную привлекательность компании.