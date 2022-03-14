Как будет развиваться Актогайский район Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек провел очередную встречу с населением. На этот раз он побывал в Актогайском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В последние два года район активно развивается по программе «Ауыл – Ел бесігі». В селах приводят в порядок улицы, ремонтируют соцобъекты и инфраструктуру.

«В этом году Актогайскому району выделяем средства на благоустройство населенных пунктов, ремонт дорог. Продолжим решение вопроса с обеспечением качественной питьевой водой. Будем восстанавливать дома в Шашубае. В этом поселке обустроим детские и спортивные площадки», – сообщил Женис Касымбек.

По словам акима района Салтанат Әбеувой, в селе Акши в этом году закончат новый водопровод. У жителей появится центральное водоснабжение.

Кроме этого, намечен еще ряд проектов в ЖКХ и социальной сфере. В Актогае начнут строить канализационные сети и завершат ветпункт. В селе Кежек продолжат прокладывать водопровод.

Жителям на встрече рассказали и о планах на этот год. В них заложена реконструкция стадиона в Актогае, капитальный ремонт инфекционного отделения Центральной больницы и Дома культуры села Кусак. Также отремонтируют школы в девяти селах.

Актогайцы подняли вопрос электроснабжения. Для решения этой проблемы акимат района готовит документы по передачи линий в собственность ЖРЭКа. Процедура не быстрая, потребуется некоторое время.

Есть планы и в сферах жилья и дорог. Так, в Шашубае несколько брошенных домов. В нынешнем году восстановят первую пятиэтажку, благоустроят дворы в этом же поселке и Сарышагане. Начнут поэтапный ремонт дороги Актогай – Караганда.

Аким области также провел прием граждан по личным вопросам. К нему обратились предприниматели по поводу предоставления государственных грантов на развитие дела. Местным артистам нужен транспорт для поездок на концерты и конкурсы – от лица народных коллективов об этом попросил житель района Нурлан Кулшикенов.

Женис Касымбек поручил проработать решение по каждому обращению.

В завершение рабочей поездки глава области осмотрел Центральную районную больницу, в которой был сделан капитальный ремонт.

И заслушал доклад спасателей о подготовке к паводковому периоду.