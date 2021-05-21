Как будет развиваться аэропорт Нур-Султана до 2035 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев презентовали Концепцию развития столичной гавани до 2035 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, планируется создать центр мультимодальных грузовых перевозок, обслуживания E-commerce и зоны свободной торговли.

«Мы планируем стать ведущим пассажирским и грузовым аэрохабом региона стран Содружества Независимых Государств и Центральной Азии», - сказал председатель правления Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Габит Тажимуратов.

В пресс-службе аэропорта отметили, что планируется увеличить пассажирооборот и рейсы, расширить маршрутную сеть, развить транзитные перевозки, создать центр обслуживания Е-commerce и зону свободной торговли, развить учебный центр подготовки квалифицированного авиационного персонала, построить ангары и расширить кэйтеринговый центр. Большое внимание будет уделяться развитию учебного центра подготовки квалифицированного авиационного персонала, а также повышению уровня сервиса для авиакомпаний и пассажиров

В 2023 году аэропорт планирует стать главными воротами страны по объему пассажиропотока и количеству выполняемых рейсов. К 2025 году планируется запустить мультимодальный транзитный центр. В 2030 году планируется, что на территории аэропорта будет размещен целый город. К 2035 году планируется достичь уровня аэротрополиса. В этом году будет мастер-план развития, который ляжет в основу генерального плана развития.