Как будет развиваться Абайская область

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На очередном заседании Правительства сегодня был одобрен Комплексный план социально-экономического развития Абайской области на 2023-2027 годы. О том, как будет развиваться регион, рассказали министр национальной экономики РК и аким Абайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснил министр национальной экономики Алибек Куантыров, по поручению Главы государства в ходе рабочего визита в область Абай разработан проект Комплексного плана социально-экономического развития области Абай на 2023-2027 годы.

Проект Комплексного плана состоит из 9 направлений и 102 мероприятий, предусматривающих реализацию проектов по различным отраслям.

«Общий объем инвестиций на 2023-2027 годы составил 1,9 трлн тенге, в том числе за счет республиканского бюджета 515 млрд тенге, местный бюджет - 110 млрд. тенге, частные инвестиции - 1,3 трлн тенге, а также Фонд поддержки инфраструктуры образования - 22 млрд тенге», - сообщил Алибек Куантыров.

По словам министра, проект Комплексного плана включает в себя ряд мероприятий по развитию промышленности. Например, строительство горно-обогатительного комбината и промышленная разработка месторождения меди «Айдарлы», шесть производственных объектов, а также проведение широкомасштабной разведки и геологических изысканий для выявления полезных ископаемых.

«В целях развития агропромышленного комплекса планируется приобретение оборудования оросительных систем и строительство инфраструктуры, строительство комбината по переработке мяса и мясопродуктов, 2 молочно-товарных ферм и 2 откормочных площадок. Кроме того, для развития предпринимательства и туризма планируется строительство 2 торгово-развлекательных центров, 5-звездочного гостиничного комплекса и базы отдыха на берегу озера Алаколь. В целях развития жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры в Семее и других городах, а также сельских населенных пунктах планируется строительство ТЭЦ-3, реконструкция теплоисточников и пунктов, электроснабжения и водопроводных сетей», - сказал глава Миннацэкономики.

Кроме того, по данным А. Куантырова, планируется строительство канализационно-очистных сооружений в Семее, Аягозе и Курчатове.

«В рамках развития транспортной отрасли и логистики планируется строительство и реконструкция 11 мостов, железной дороги на участке «Аягоз-Бахты-граница Китая», создание транзитно-транспортного объекта, терминала аэропорта в селе Урджар. Будет произведен капитальный и средний ремонт местных дорог общей протяженностью 1465 км», - сказал в ходе заседания Правительства Алибек Куантыров.

Также планируется субсидирование авиарейсов из Семея в города Актау, Атырау, Шымкент и из Уржара в Павлодар.

«В целях развития здравоохранения предусмотрено строительство областной многопрофильной больницы и детской больницы, а также областного центра крови и 2 поликлиник. Для решения дефицита ученических мест запланировано строительство 6 малокомплектных школ, пристроек к действующим школам, дворца школьников, интерната, также 9 детских садов и 3 детских лагерей», - сообщил министр.

Он проинформировал, что в сфере культуры и спорта в сельских населенных пунктах будет построено и реконструировано 8 объектов культуры, плавательный бассейн и 5 спортивных модулей. Планируется строительство ледового дворца в городе Семей и спортивного комплекса с гостиницей на 80 человек. Кроме того, будут построены и отремонтированы 7 медико-социальных учреждений.

Ряд мероприятий Комплексного плана направлен на обеспечение гражданской обороны, общественной безопасности и правопорядка, а именно строительство 5 пожарных депо, укрепление берегов реки Иртыш и Алаколь. Кроме того, правоохранительными органами планируется строительство специальных комплексов и приобретение технических средств.

«В случае реализации данных мер к 2027 году прогнозируется рост объемов промышленности на 55,8%. Объем инвестиций в основной капитал вырастет в 3,5 раза, а выпуск продукции субъектов малого и среднего бизнеса на 85,6%. Жители села на 100% будут охвачены питьевой водой, уровень дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии составит 97%. Всего будет создано более 14 тысяч новых рабочих мест», - сообщил А. Куантыров.

В министерстве считают, что реализация Комплексного плана обеспечит ускорение темпов роста экономики региона и повышение качества жизни и благосостояния населения.

Между тем аким Абайской области Нурлан Уранхаев проинформировал, что в сфере образования за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования для устранения аварийных, саманных и ветхих школ планируется строительство 6 малокомплектных школ на 510 мест. Это, по словам главы региона, позволит увеличить охват детей дополнительным воспитанием и обучением с 75% до 92%.

«В области проживают 28,7 тысяч лиц с ограниченными возможностями, в том числе порядка 3 тысяч детей. Для реабилитации данных категорий граждан в области функционируют 5 медико-социальных учреждений на 841 место. По поручению Главы Государства в Семее завершено строительство реабилитационного центра на 150 койко-мест. Но, к сожалению, с каждым годом количество лиц с инвалидностью растет. Благодаря вашей поддержке, в КПР включено строительство еще двух реабилитационных центров в городах Семей и Аягоз», - проинформировал аким во время заседания Правительства.

Для улучшения экологической ситуации в регионе планируется строительство и модернизация полигона ТБО, сооружения (ангара) на полигоне ТБО.

Абайская область получит импульс для нового развития. Так считает Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

«В области будут реализованы такие крупные проекты, как железнодорожный участок «Аягоз-Бахты-граница Китая», горно-обогатительный комбинат и промышленная разработка месторождения меди «Айдарлы», мясоперерабатывающий комбинат, «сухой» порт и логистический парк. Эффективное выполнение задач Комплексного плана обеспечит рост объёмов промышленности и валовой продукции сельского хозяйства в 1,5 раза, инвестиций в основной капитал в 3,5 раза», - сказал Алихан Смаилов в ходе заседания Правительства.

«В целом, регион получит новый импульс для качественного развития. Этот план должен раскрыть потенциал области, улучшить качество жизни его жителей. А главное – будет создано 14 тысяч рабочих мест», - подчеркнул Премьер-Министр.

На заседании члены Правительства проголосовали за соответствующий проект постановления, приняв Комплексный план развития региона.

При этом глава Правительства поручил Министерству национальной экономики и акимату области совместно с заинтересованными госорганами обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий Комплексного плана.