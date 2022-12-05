Как будет распределен бюджет Астаны в 2023 году

5 Декабря 2022, 17:55

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане состоялось слушание общественного совета Астаны по вопросу проекта бюджета города на 2023-2025 годы. Основным докладчиком выступила заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования Айжан Тугельбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно прогнозу, ожидаемые поступления собственных доходов за 2023-2025 годы без учета поступлений от продажи квартир составит 1 трлн 653,5 млрд тенге, в том числе в 2023 году - 553,1 млрд тенге», - сказала она.

По ее данным, целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета предусмотрены в сумме 139 млрд тенге, в том числе в 2023 году - 102,3 млрд тенге. Столица должна направить в республиканский бюджет изъятие в размере 70 млрд тенге.

Аппарату акима Астаны в трехлетний период предусмотрено 6 млрд 493,8 млн тенге, в том числе в 2023 году - 2 млрд 527,3 млн тенге.

В разрезе четырех районов общий бюджет на 2023 год составляет 44 млрд 262,6 млн тенге. В том числе по аппарату района Алматы - 10 млрд 914,9 млн тенге, Байконур – 8 млрд 288,5 млн тенге, Есиль - 15 млрд 272,1 млн тенге, Сарыарка – 9 млрд 887,1 млн тенге.

Управлению цифровизации и государственных услуг предусмотрено в период на 2023-2025 годы 16 млрд 386,8 млн тенге, в том числе в 2023 году – 9 млрд 632,4 млн тенге.

Управлению активов и государственных закупок – 11 млрд 298,2 млн тенге, в 2023 году – 4 млрд 465 млн тенге.

Управлению занятости – 81 млрд 291 млн тенге, в 2023 – 25 млрд 119,3 млн тенге.

Управлению по инвестициям и развитию предпринимательства – 21 млрд 331 млн тенге, в 2023 году 7 млрд 738 млн тенге.

Управлению транспорта и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры – 66 млрд 338,6 млн тенге, в 2023 году – 27 млрд 173,9 млн тенге.

Управлению охраны окружающей среды и природопользования – 12 млрд 548,7 млн тенге, в 2023 году – 5 млрд 410,7 млн тенге.

Управлению контроля и качества городской среды – 2 млрд 799,6 млн тенге, в 2023 году – 962,5 млн тенге.

Управление общественного здравоохранения – 50 млрд 785,7 млн тенге, в 2023 году – 17 млрд 275,3 млн тенге.

Управлению топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства – 28 млрд 222,5 млн тенге, в 2023 году – 14 млрд 968,3 млн тенге.

Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений – 3 млрд 798,7 млн тенге, в 2023 году - 1 млрд 434 млн тенге.

Управлению по развитию языков и архивного дела – 2 млрд 182,5 млн тенге, 2023 – 667,8 млн тенге.

Департаменту полиции – 49 млрд 963,9 млн тенге, в 2023 году – 17 млрд 418,1 млн тенге.

Управлению финансов – 319 млрд 196,6 млн тенге, в 2023 году – 110 млрд 893,7 млн тенге.

Управлению экономики и бюджетного планирования – 2 млрд 485 млн тенге, в 2023 году – 994,3 млн тенге.

Управлению образования – 642 млрд 403,2 млн тенге, в 2023 году – 187 млрд 468,5 млн тенге.

Управлению культуры – 35 млрд 20,1 млн тенге, в 2023 году – 11 млрд 6 млн тенге.

Управлению внутренней политики – 5 млрд 791,5 млн тенге, в 2023 году – 1 млрд 930,2 тенге.

Управлению по делам религий – 743,3 млн тенге, в 2023 году – 235,9 млн тенге.

Управлению строительства – 79 млрд 287,6 млн тенге, в 2023 – 30 млрд 45 млн тенге.

Управлению по вопросам молодежной политики – 2 млрд 267 млн тенге, в 2023 году – 961 млн тенге.

Управлению физической культуры и спорта – 49 млрд 414,8 млн тенге, в 2023 году – 17 млрд 613 млн тенге.

Управлению жилья и жилищной политики – 18 млрд 501,7 млн тенге, в 2023 году – 10 млрд 576,4 млн тенге.

Уполномоченному органу в области чрезвычайных ситуаций – 1 млрд 695 млн тенге, в 2023 году – 685 млн тенге.