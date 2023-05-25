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Как будет работать закон о возврате государству незаконно приобретенных активов, рассказал депутат

Автор:  
Шынар Хамитова
25 Мая 2023, 17:48
Как будет работать закон о возврате государству незаконно приобретенных активов, рассказал депутат

АСТАНА. КАЗАХСТАН – Законопроект «О возврате государству незаконно приобретенных активов» один из самых ожидаемых у казахстанцев. О том каким образом он будет работать, рассказал депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов в мобильной студии телеканала Jibek Joly, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша основная цель – это создать возможность на законодательном основании приступить к реализации возврата активов. Это конечно же поиск, розыск и подтверждение незаконности приобретенных средств. Также важно социально-экономическое последствие. Но, по нашим предположениям, оно будет хорошее, ибо создается социальная справедливость в обществе. В ноябре, когда Глава государства издал указ, народ принял очень положительно. Население очень ждет этого законопроекта и надеемся, что работа над ним не будет тянуться долго. Общество увидит, что государство будет реагировать на любого, кто приобрел активы незаконно. Один из очень важных моментов – это повышение благосостояния населения. Это будет достигаться за счет возврата тех активов, которые выведены из страны», - сказал Магеррам Магеррамов.

По словам депутата, в структуре генеральной прокуратуры будет создано отдельное ведомство, которое будет выполнять функции уполномоченного органа в этой сфере.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса приняли в работу законопроект «О возврате государству незаконно приобретенных активов».

«Законопроект по вопросам выплат детям из Национального фонда приняли в работу. Теперь в комитетах будет обсуждение и созданы рабочие группы, а также будет выстраиваться механизм того, как будет работать закон. Если помните, когда люди могли снимать пенсионные накопления, первоначально было одно направление, затем запрос стал возрастать. И это все рассматривалось в ходе работы. Так же и тут. В рабочей группе нового законопроекта есть разные предложения. Я же, могу высказать личную позицию. Считаю, что нужно исходить их экономических возможностей страны. То есть, желать мы можем многое, но есть предел экономических возможностей. Создание национального фонда детям – правильно и нужно. Но, стоит учесть, что есть и другие направления экономического развития страны. К этому относится и социальная сфера, куда направляется львиная часть бюджета», - пояснил Магеррам Магеррамов.

Спикер также отметил, что в стране много детей с инвалидностью, которые, к сожалению, не доживают до совершеннолетия. Нужно особо учесть эту категорию граждан.

«Рабочая группа будет формироваться. В целом, принцип работы Мажилиса - открытость, прозрачность и широкое участие. Эти законопроекты вызывают широкий интерес у общества. Будет презентация, куда будут приглашены все журналисты, общественные организации, общественные деятели и все, кто изъявят желание», - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса приняли в работу законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выплат детям из Национального фонда Республики Казахстан».


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