Как будет работать в условиях ОСМС стоматология в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской областной стоматологии рассказали, как будет работать медучреждение с 1 января 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С нового года в стране запускается система обязательного медицинского страхования ( далее - ОСМС ). У жителей региона возникают вопросы, как будет оказывать услуги стоматология в новых условиях.

По информации управления здравоохранения, ключевые показатели работы областной стоматологической поликлиники останутся прежними и не подвергнутся изменениям в связи с введением системы ОСМС.

«Плановая мощность поликлиники - 150 посещений в смену - останется прежней. Стоматологическое лечение отдельных категорий населения войдет в систему ОСМС, взносы за эти категории граждан будет делать государство. В течение года поликлиника обслуживает около 60 тысяч бесплатных посетителей. К ним относятся дети, беременные женщины, инвалиды, многодетные матери, пенсионеры. Уменьшаться объем не будет, то есть наши пациенты могут не волноваться об изменении условий обслуживания», - прокомментировали в стоматологии.

Напомним, медицинская помощь в системе ОСМС – объем медицинской помощи, предоставляемой потребителям медицинских услуг за счет активов фонда социального медицинского страхования. В пакет социального страхования войдет оказание экстренной и плановой стоматологической помощи отдельным категориям населения по перечню, утвержденному уполномоченным органом.