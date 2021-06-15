Как будет работать система пропуска «Ashyq» на столичном вокзале

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 17 июня в столице на железнодорожном вокзальном комплексе «Нурлы жол» будет внедрен проект «Ashyq». Менеджер вокзального комплекса Батырхан Абдикарим рассказал, как будет работать система пропуска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Казахстана с 17 июня на железнодорожном вокзальном комплексе «Нурлы жол» внедряется проект Ashyq. Пассажиров будут пропускать только по этой системе. При входе пассажиру необходимо отсканировать QR-код посредством мобильного приложения Ashyq или Kaspi.kz, Homebank, Aity. При отсутствии приложения или смартфона у пассажира, на входе нужно предъявить ИИН сотруднику вокзального комплекса», - отметил Батырхан Абдикарим.

Для соблюдения дистанции между пассажирами сотрудниками вокзального комплекса пассажиропоток будет распределяться по входам.

Статус иностранных граждан будет проверяться сотрудниками вокзала на месте. Им нужно предоставить только номер паспорта. Детей до 18 лет проверять не будут, но их будут запускать на вокзал. Лица с «красным» и «желтым» статусами на вокзальный комплекс не будут допускаться.

Пассажиров просят заранее проверить свой статус через нейтральный QR-код на сайте www.ashyq.kz.

В случае отсутствия допуска пассажиров (приложение «Ashyq») в помещение вокзала, у пассажира не будет возможности подойти к билетной кассе для произведения возврата неиспользованного проездного документа (билета).

Отметим, что на вокзалах Алматы-1, Алматы-2, Караганды и Оскемен проект заработает с 21 июня текущего года. С 1 июля проект «Ashyq» планируется ввести на вокзалах Актобе, Атырау, Бейнеу, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Мангистау, Орал, Павлодар, Семей, Тараз, Туркестан, Шымкент и Шу.

Данная мера призвана минимизировать риски распространения короновирусной инфекции и сократить количество контактов.

Как сообщили в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы», д ля возврата неиспользованных проездных документов (билетов) пассажирам необходимо:

1. Посредством мобильного приложения WhatsApp на номер телефона указанный на сайте bilet.railways.kz (+7 707 270 36 64) направить для сдачи мест фото/скриншот проездного документа (билета); фото/скриншот статуса с приложения «Ashyq»; фото документа, подтверждающего личность (паспорт / удостоверение/свидетельство о рождении и т.д.).

2. В течение 6-ти месяцев (с даты отправления поезда), подойти к любой билетной кассе АО «Пассажирские перевозки» с оригиналом документа, подтверждающего личность пассажира, и написать заявление для возврата за неиспользованные проездные документы (при условии исполнения пункта 1).

Сумма возврата за неиспользованные проездные документы (билеты) производится в соответствии с Правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года №545.