Jibek Joly
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество
Как будет работать программа «Артспорт»
18 Августа 2022 18:19

Как будет работать программа «Артспорт»

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские дети продолжат бесплатно заниматься спортом и творчеством по программе «Артспорт». При этом для улучшения условий занятий и совершенствования самой программы в нее будут внесены изменения. Министр культуры и спорта Даурен Абаев заявил об этом, отвечая на вопросы жителей Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В настоящее время ведется интеграция платформы программы с Национальной образовательной базой данных (НОБД).

«Это делается для того, чтобы не было приписок, чтобы в секциях не числились так называемые «мертвые души». Будут усилены требования к поставщикам услуг: помещения, где дети занимаются спортом или творчеством, должны соответствовать нормам. Это санитарное состояние, противопожарная безопасность, видеонаблюдение, оснащение спортивным и прочим инвентарем. Будет утвержден минимальный возраст детей для начала тренировок в зависимости от вида спорта», - сказал министр Даурен Абаев.

Стоит отметить, что поставщики и родители выразили благодарность министру за возможность совместной работы в ходе разработки требований и вручили поделки, сделанные руками детей.

Также в рамках встречи, которая состоялась в городе Конаев, были обсуждены вопросы повышения зарплат, подготовки кадров в сфере туризма, присвоения спортивных разрядов и др.


Новости по теме
Креативные хабы откроют в мегаполисах Казахстана
Назван призовой фонд Национальной литературной премии «Айбоз»
Минкультуры РК запустил кампанию #МенЧемпионмын2022 ко Дню спорта
Читайте также
Цены на первичное жилье выросли в Казахстане на 19,6% за год
Как на жизни казахстанцев отразилась реализация посланий Главы государства
Социальные объекты открываются в День Конституции в ВКО
Победителей Tartyl Fest наградили в Усть-Каменогорске
Через важные реформы прошла наша страна со дня принятия Основного закона – аким столицы
Аким Усть-Каменогорска подтянулся на Tartyl Fest
Посвященный Дню Конституции массовый велопробег прошел в Нур-Султане
День Конституции празднуют в ВКО
Новости партнеров
Популярное
1 Военнослужащий скончался в воинской части в Караганде
2 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
3 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
5 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Каспий является объединяющим мостом для Казахстана и Азербайджана
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Архив