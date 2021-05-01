РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:04, 01 Май 2021 | GMT +6

    Как будет работать проект «Ashyq» в Алматинской области: вышло постановление

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Вышло постановление главного государственного санитарного врача Алматинской области «Об ограничительных мерах и внедрении проекта «Ashyq» на территории Алматинской области», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как говорится в документе, необходимо обеспечить масштабирование реализации проекта «Ashyq» на следующих объектах предпринимательства: фитнес-клубы, включая йога центры; спа-центры; сауны, бассейны; компьютерные клубы, включая PlayStation клубы (за исключением лиц до 16 лет); боулинг клубы; кинотеатры; театры и филармонии; объекты общественного питания, за исключением банкетных залов, объектов по типу столовых, фаст-фудов, стрит-фудов; межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки; бильярдные клубы; концертные залы; караоке (с 5 мая 2021 года); банкетные залы (заполняемостью до 50 человек в одном зале, не менее 4 кв. м. на посетителя) в «зеленой» зоне (с 5 мая 2021 года); выставки; океанариум; марафоны; спортивные мероприятия со зрителями.

    Сохраняется запрет на организацию и проведение зрелищных, массовых праздничных мероприятий, выставок, конференций, форумов, корпоративов, семейных мероприятий (поминок, банкетов, свадеб, юбилеев, ауызашар), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

    - запрет деятельности букмекерских контор.

    Необходимо обеспечить: проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест; проведение обработки общественного транспорта с применением моющих и дезинфицирующих средств перед каждым рейсом, остановок общественного транспорта (не менее двух раз в день).

    Разрешается посещение особо охраняемых природных территорий (государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих) для индивидуальных посещений или членами одной семьи, с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 2 метров.

    Разрешается проведение совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма согласно приложению 3 к постановлению ГГСВ РК №68.

    Во всех государственных организациях (предприятиях), офисах субъектов предпринимательства необходимо обеспечить организацию дифференцированного графика работы, в соответствии с действующим трудовым законодательством Республики Казахстан для недопущения скопления населения в «часы пик» на остановках и общественном транспорте.

    Субъектам крупного предпринимательства, а также государственным предприятиям, органам и организациям с среднегодовой численностью работников более 250 человек рекомендуется использовать служебный автотранспорт для перевозки работников после завершения рабочего времени.

    Проведение похоронных обрядов с участием близких родственников не более 15 человек, обеспечить недопущение массового скопления людей (только членами одной семьи) на кладбищах.

    Объектам в сфере обслуживания (салоны красоты, парикмахерские, косметологии, химчистки, прачечные, ремонт оргтехники и т.д.) и общественного питания в местах скопления посетителей рекомендуется установить приборы обеззараживания воздуха (экранированные бактерицидные облучатели, рециркуляторы).

    Настоящее постановление вступает в силу с 07 часов 00 минут 4 мая 2021 года.

    С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:14
    Аким Шымкента обещает горожанам решение ключевых проблем
    Сегодня, 20:45
    Погода на ближайшие три дня в мегаполисах Казахстана
    Сегодня, 20:32
    В Усть-Каменогорске в жилом доме произошел пожар
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!