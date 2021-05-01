Как будет работать проект «Ashyq» в Алматинской области: вышло постановление

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Вышло постановление главного государственного санитарного врача Алматинской области «Об ограничительных мерах и внедрении проекта «Ashyq» на территории Алматинской области», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как говорится в документе, необходимо обеспечить масштабирование реализации проекта «Ashyq» на следующих объектах предпринимательства: фитнес-клубы, включая йога центры; спа-центры; сауны, бассейны; компьютерные клубы, включая PlayStation клубы (за исключением лиц до 16 лет); боулинг клубы; кинотеатры; театры и филармонии; объекты общественного питания, за исключением банкетных залов, объектов по типу столовых, фаст-фудов, стрит-фудов; межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки; бильярдные клубы; концертные залы; караоке (с 5 мая 2021 года); банкетные залы (заполняемостью до 50 человек в одном зале, не менее 4 кв. м. на посетителя) в «зеленой» зоне (с 5 мая 2021 года); выставки; океанариум; марафоны; спортивные мероприятия со зрителями.

Сохраняется запрет на организацию и проведение зрелищных, массовых праздничных мероприятий, выставок, конференций, форумов, корпоративов, семейных мероприятий (поминок, банкетов, свадеб, юбилеев, ауызашар), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

- запрет деятельности букмекерских контор.

Необходимо обеспечить: проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест; проведение обработки общественного транспорта с применением моющих и дезинфицирующих средств перед каждым рейсом, остановок общественного транспорта (не менее двух раз в день).

Разрешается посещение особо охраняемых природных территорий (государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих) для индивидуальных посещений или членами одной семьи, с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 2 метров.

Разрешается проведение совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма согласно приложению 3 к постановлению ГГСВ РК №68.

Во всех государственных организациях (предприятиях), офисах субъектов предпринимательства необходимо обеспечить организацию дифференцированного графика работы, в соответствии с действующим трудовым законодательством Республики Казахстан для недопущения скопления населения в «часы пик» на остановках и общественном транспорте.

Субъектам крупного предпринимательства, а также государственным предприятиям, органам и организациям с среднегодовой численностью работников более 250 человек рекомендуется использовать служебный автотранспорт для перевозки работников после завершения рабочего времени.

Проведение похоронных обрядов с участием близких родственников не более 15 человек, обеспечить недопущение массового скопления людей (только членами одной семьи) на кладбищах.

Объектам в сфере обслуживания (салоны красоты, парикмахерские, косметологии, химчистки, прачечные, ремонт оргтехники и т.д.) и общественного питания в местах скопления посетителей рекомендуется установить приборы обеззараживания воздуха (экранированные бактерицидные облучатели, рециркуляторы).

Настоящее постановление вступает в силу с 07 часов 00 минут 4 мая 2021 года.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.