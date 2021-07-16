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    13:40, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Как будет работать общественный транспорт в выходные в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Как будет работать общественный транспорт в выходные в Алматы, ответили в профильном управлении акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с многочисленными обращениями горожан сообщаем, что в выходные дни общественный транспорт в городе будет работать в штатном режиме», - сообщили в управлении городской мобильности Алматы.

    Ранее МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК приняла решение об ужесточении карантинных мер в городах Нур-Султан и Шымкент, Карагандинской и Атырауской областях, на которые приходится 55% заболеваемости и смертности по стране, в частности, в выходные дни, независимо от участия в «Аshyq», запрещена деятельность общественного транспорта.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт Акимат Главная Алматы
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