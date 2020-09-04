Как будет работать общественный транспорт в столице на выходные

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как будет работать общественный транспорт в столице на выходные, сообщили в акимате города Нур-Султана, передает МИА «Казинформ».

«В воскресенье, 6 сентября движение общественного транспорта будет приостановлено на один день. В автобусах и автопарках как и ранее будут проводиться дезинфекционные работы.

В субботу общественный транспорт курсирует до 23:00 часов», - говорится на странице акимата в Instagram.

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С понедельника, 7 сентября, городские и пригородные маршруты вернутся к прежнему режиму работы. Вход в салон автобуса без масок запрещен. Оплата за проезд только безналичным способом, напомнили в акимате.