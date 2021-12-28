Как будет работать общественный транспорт столицы в праздничные дни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ – В предстоящие праздники общественный транспорт города будет курсировать по графику выходного дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В связи с предстоящими праздничными днями 1, 2, 3, 4 и 7 января общественный транспорт курсирует по графику выходного дня. На линию выпускаются меньше автобусов из-за сниженного пассажиропотока.

Горожан просят заранее планировать свои маршруты.

Напомним, что вход в автобусы без масок запрещен. Оплата проезда производится только безналичным расчётом: транспортной картой, либо сканированием QR-кода.