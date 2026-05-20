Как будет работать новая система въезда в страны Шенгенской зоны

Министерство иностранных дел Республики Казахстан информирует граждан о полном запуске автоматизированной системы въезда и выезда (Entry/Exit System, EES) в 29 странах Шенгенской зоны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Официальный представитель МИД РК Ерлан Жетыбаев сообщил, что новая система внедрена Европейской комиссией и направлена на цифровизацию пограничного контроля.

— В 29 странах Шенгенской зоны полноценно функционирует система EES, внедряемая Европейской комиссией. Указанная система предназначена для цифрового учета пересечения внешних границ Шенгенской зоны гражданами третьих стран и фактически заменяет проставление штампов в паспортах, — заявил он.

— Она распространяется на все категории путешественников, включая туристов, лиц, совершающих деловые поездки, а также транзитных пассажиров, — отметил Жетыбаев.

— При первом въезде у иностранных граждан в обязательном порядке собираются данные проездного документа, биометрические данные, а также фиксируются дата и место въезда и выезда, — сообщил представитель МИД.

— При последующих поездках процедура пересечения границы, как правило, упрощается и предусматривает подтверждение личности по изображению лица, — сказал он.

В МИД подчеркнули, что отказ от предоставления биометрических данных приведёт к запрету въезда, а в начальный период возможны задержки на границе, особенно в пунктах первого въезда.

Также в ведомстве сообщили, что в ЕС разработано специальное мобильное приложение для предварительной загрузки данных, однако оно не отменяет обязательного прохождения пограничного контроля.

Напомним, с 12 октября 2025 года для граждан стран, не входящих в Европейский Союз, начали действовать новые правила пересечения внешних границ 29 европейских стран, независимо от наличия или отсутствия безвизового режима с ЕС.