Как будет работать круглогодичная ярмарка в Пригородном в новогодние праздники?

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 31 декабря круглогодичная ярмарка в столичном жилом массиве Пригородный будет работать на час дольше. А следующие пять дней временно не будет функционировать, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

31 декабря 2021 года круглогодичная сельскохозяйственная ярмарка будет работать до 19:00 часов. С первого по пятое января ярмарка функционировать не будет. С шестого января работа продолжится в прежнем режиме: ежедневно с 09:00 до 18:00.

Сейчас на ярмарке выставляются 40 предпринимателей. Помимо местных производителей свои товары представляют предприниматели из Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской областей.

Напомним, это первая круглогодичная сельскохозяйственная ярмарка, действующая в Нур-Султане. Цены на ярмарке ниже рыночных на 15-20%. Адрес здания: г.Нур-Султан, Есильский район, жилой массив Пригородный, улица Арнасай, 109.

Предпринимателям, заинтересованным в работе на ярмарке, необходимо позвонить по номеру 8 7172 61 35 54. Первые три месяца торговые места предоставляются бесплатно, далее аренда будет взиматься по льготному тарифу.