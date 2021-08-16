Как будет работать коммуникационное пространство для IT-сообщества в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления цифровизации Алматы Баян Конирбаев на площадке РСК Алматы рассказал о создании единого коммуникационного пространства для представителей IT-сообщества мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, единое коммуникационное пространство Алматы позволяет объединить все колледжи и вузы в одну платформу.

«Когда мы говорим о студентах, то мы должны понимать, что вся городская инфраструктура должна быть удобной. К примеру, выбирая вуз для своего ребенка, родитель должен посетить большое количество сайтов, пройти пешком, чтобы изучить сегмент университета. Но самое главное, что обычно все равно не хватает информации. Наша идея заключается в том, что мы поднимаем единое коммуникационное пространство, через которое можно «провалиться» во все университеты города Алматы. Помимо этого есть, возможность взаимодействия с кластером бизнеса, то есть фокусируемся не только на студентах, но и тех людях, которые имеют потребность к обучению, в возрасте от 25 до 45 лет», - объяснил Баян Конирбаев.

Также он добавил, что представители данного сегмента, исходя из своей потребности, могут взять необходимые курсы от лучших университетов на определенный срок. Ряд университетов уже наполнили платформу курсами, наряду с еще пятью техническими университетами. В данную работу вовлечены и IT-компании.

Подробнее о возможностях единого коммуникативного пространства можно узнать по ссылке.