Как будет работать кенес – сельский представительный орган

НУР-СУЛТАН. КАЗНФОРМ – Директор Центра региональных исследований АО «Институт экономических исследований» Кайсар Нигметов рассказал о механизме работы кенесов – представительных органов сельского самоуправления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На прошедшей неделе Главой государства подписан Указ об утверждении Концепции развития местного самоуправления в Республике Казахстан до 2025 года. Планируется, что с 2024 года в сельских округах собрания местного сообщества будут преобразованы в представительный орган – кенес. Деятельность кенеса будет обеспечиваться аппаратом акима (администрацией местного самоуправления). Кенес будет состоять из членов и его председателя. Количество членов кенеса и другие вопросы будут уже определяться Законом Республики Казахстан «О местном самоуправлении в Республике Казахстан», который планируется разработать в следующем году», - сказал Кайсар Нигметов в телефонном разговоре корреспонденту Казинформа.

Состав кенеса будет зависеть от численности населения соответствующей административно-территориальной единицы.

Члены кенеса будут избираться гражданами напрямую, сроком на пять лет.

«В полномочия кенеса будут входить утверждение плана развития местного сообщества, согласованного со сходом местного сообщества, бюджета, осуществление контроля над его исполнением и пр. Также кенесом будут регулироваться вопросы благоустройства, санитарии населенных пунктов, уличной торговли, утверждения тарифов на услуги, оказываемые жителям администрацией местного самоуправления, а также регулированию размеров ставок налогов и плат, определенных законодательством. Аким сельского округа будет обеспечивать организацию исполнения решений кенеса и реализацию поставленных задач», - отметил спикер.

«Наряду с этим, аким сельского округа будет нести ответственность за реализацию возложенных на него функций перед кенесом. В свою очередь избранный аким будет отчитываться перед населением за проводимую работу. В целом, считаю, образование кенеса станет базой для создания низового уровня самоуправления, наиболее приближенного к гражданам. Таким образом, вовлеченность населения в принятие решений должна изменить качество управления, повысить гражданскую активность, сделать прозрачной деятельность государственных органов и органов местного самоуправления», - заключил К. Нигметов.