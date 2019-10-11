Как будет работать каток «Медеу» в новом сезоне

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев проверил готовность катка «Медеу» к новому сезону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проверил готовность ВСК «Медеу» к новому сезону. В два раза увеличено количество пунктов проката, количество коньков увеличено с 2000 до 3500. Прокатчики обновили имеющиеся и закупили новые коньки. Обновлена система билетирования: единый билет, в который будет включено все — от входа до проката, можно будет приобрести онлайн», - написал Бакытжан Сагинтаев в Instagram.





Аким подчеркнул, что работа катка будет организована не в две, а в три смены. Лед будет убираться чаще, что позволит поддерживать его в хорошем состоянии. На самом катке в незамерзаемой зоне будут организованы фудкорт и места для отдыха.





«Основная цель – клиентоориентированность и функциональность. Исторический архитектурный вид, ставший визиткой катка, будет восстановлен. Приглашаю горожан и гостей города на открытие нового сезона катания на коньках 19 октября», - отметил Бакытжан Сагинтаев.











