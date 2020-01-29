Как будет работать Центр аль-Фараби в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Директор Центра аль-Фараби Бекжан Мейрбаев рассказал, чем будет заниматься созданный центр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Казахском национальном университете имени аль-Фараби, с участием государственный секретаря РК Крымбека Кушербаева, министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой, общественных деятелей, представителей ООН и ЮНЕСКО, ОИС, ТЮРКСОЙ, состоялась презентация Библиотеки-Центра аль-Фараби.

О том, как будет работать центр, в комментарии МИА «Казинформ» рассказал его директор Бекжан Мейрбаев.

«В целом, это глобально важное мероприятие, потому что это не первый случай, когда под эгидой ЮНЕСКО проводится год аль-Фараби. Прецедент был в 70-е годы, мероприятия проводились также в мировом масштабе, в трех городах: Алматы, Москве и Багдаде. Проводились конференции, и целый год была масса мероприятий посвященных 1100-летию аль-Фараби. Сегодняшние мероприятия - это подтверждение того, что значимость аль-Фараби не только для Казахстана, но и в мировом масштабе не теряет своей актуальности «, - отметил Б. Мейрбаев.

Он рассказал, что c 1993 года существовал научно-исследовательский и научно-образовательный центр «Аль-Фараби и духовное наследие казахского народа».

«В свете последних событий, масштабных мероприятий мы увеличиваем функции и создаем Центр аль-Фараби, который будет заниматься, помимо научно-исследовательской и научно-образовательной деятельности, еще и популяризацией идей и творчества аль-Фараби. Создание и сегодняшняя презентация онлайн-портала аль-Фараби является ярким тому подтверждением. Мы весь содержательный и качественный контент переносим на более востребованные формы передачи информации. Сайт является открытой диалоговой платформой для фарабиеведов всего мира, он основан по принципу Invisible College, и там есть массовый онлайн-курс, который может прослушать любой желающий, если зарегистрируется», - сказал спикер.