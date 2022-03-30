Как будет проводиться набор в специализированные школы в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будет проводиться набор в специализированные школы, рассказал директор Республиканского научно-практического центра «Дарын» Тимур Нуркешов на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конкурс на прием в специализированные организации образования на 2022-2023 годы будет проводиться в 71 школе для одаренных детей. Прием документов от соискателей ведется с 1 марта по 1 апреля на портале www.qabyldau.daryn.kz . Конкурс будет проведен 15-30 апреля в соответствии с графиком, утвержденным Центром «Дарын». Организации, дающие специализированное образование, принимают учеников 5, 6 и 7 классов», – сказал Т. Нуркешов.

По его словам, ученики 5 классов отвечают на 40 вопросов: 30 - по математике и логике; грамотность чтения - 10 вопросов. Время, отведенное на тестирование – 60 минут. Ученики 6 классов отвечают на 60 вопросов: по математике и логике - 35; по грамотности чтения - 15 вопросов; история Казахстана - 10 вопросов. Время на тестирование 90 минут. Поступающие в 7 класс отвечают на 75 вопросов: математика и логика - 55; грамотность чтения - 10; история Казахстана - 10 вопросов. Время на тестирование 120 минут.

Кроме того, Т. Нуркешов сообщил, что квота для учеников сельских школ по олимпиаде «Мын бала» составляет 10%. Ученики начальных классов специализированных школ поступают в среднюю школу без экзаменов. Отборочный конкурс проводится в электронном формате. Для обеспечения открытости приема в специализированные школы, с помощью электронной платформы используется система прокторинга. В здании, аудиториях и на месте проведения конкурсного отбора будет обеспечено видеонаблюдение и аудиозапись.

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