Как будет проводиться модернизация эталонной базы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему весы отражают разные показатели? Почему порой мы отстаем от времени из-за того, что у кого-то часы спешат, а у кого-то опаздывают? Для передачи приборам точных измерений от государственных эталонов, необходимы их постоянное развитие и модернизация. Модернизация эталонов заключается в улучшении метрологических характеристик, то есть в повышении точности, увеличении диапазонов измерений и расширении контролируемых параметров измерения.В рамках Национального проекта будет проводиться модернизация эталонной базы. Для чего это нужно и какие меры будут приняты для модернизации рассказал заместитель генерального директора РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Жанат Бегайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Государственный эталон времени и частоты передает размер единиц государственным органам, национальным компаниям и организациям, работающим в сфере транспорта, телекоммуникации и связи, космоса и навигации, также метрологическим службам и лабораториям. По словам Жаната Бегайдарова, потребителей насчитывается около 300 и нужно обеспечить всех.

«Сейчас мы начинаем терять точность воспроизведения секунды, потому что оборудование устаревает, а модернизация не проводилась. Государственные органы, транспорт, национальные компании, телекоммуникации и связь, космос и навигация находятся в красной критической зоне, потому что эталон вовремя не модернизировали. Сейчас проводим работу по модернизации, чтобы дооснастить современным оборудованием», - пояснил спикер.

Чтобы решить проблемы по метрологическому обеспечению страны, оттоку капитала в зарубежные страны по расходам калибровки/поверки СИ, замедленному развитию радиотехнических измерений необходимо развить поверочную и калибровочную деятельность по измерениям времени и частоты, радиотехническим измерениям.

«Если не обновлять оборудование, мы потеряем эталонную секунду. Мы не сможем передавать ни сигнал, ни единицу. А потом наши потребители будут калибровать или поверять за рубежом. Калибровка/поверка своих величин в зарубежных странах может создать риск безопасности в стране. Поэтому нам следует модернизировать эталоны так, чтобы прекратить вывоз величин в зарубежные страны. Только таким образом будет обеспечена экономическая безопасность. В целом модернизация эталонной базы – это трудоемкая работа. Какой-то эталон модернизируем, а какой-то устаревает. Чтобы понять нужды, собираем информацию со всей страны. Точный сигнал времени используют свыше 250 предприятий, соподчиненных эталонов 23», - рассказал спикер.

По его словам, процесс модернизации состоит из нескольких основных мероприятий. Первое - анализ отраслей промышленности и технологического уровня производства, выявляются технический уровень определенной отрасли и сдерживающие технические факторы. Далее проводится научно-исследовательская работа по выработке решений найденных проблемных вопросов. Затем, на основе найденного решения проводится улучшение технических параметров Государственных эталонов (самых точных в стране измерительных приборов) путем дооснащения или разработки нового более точного оборудования.

«Развитие собственной эталонной базы в Казахстане началось с 2000 года, когда были созданы и введены в действие Государственные эталоны единицы массы, длины, времени и частоты. Затем, в 2006 году Елбасы открыл новый Эталонный центр в столице с уже улучшенными и дополненными эталонами. На сегодняшний день эталонная база насчитывает 102 Государственных эталонов, в том числе несколько «квантовых эталонов», которые позволяют участвовать Казахстану в международных сличениях с такими странами как США, Германия, Китай, Южная Корея, Россия, Япония и другие. Наличие таких государственных эталонов позволяет проводить внутри страны высокоточные измерения международного уровня», - отметил Жанат Бегайдаров.

Спикер пояснил, что в целях модернизации эталонной базы будет проводиться анализ развития отраслей промышленности. Будет осуществлен сбор предложений от государственных органов, организаций квазигосударственного и частного сектора, производственных предприятий, испытательных, поверочных и калибровочных лабораторий о необходимости повышения точности, развития уровня измерений определенного вида. Далее будет выработаны решения и проведено техническое оснащение эталонов.

«Предварительно ожидается, что повысится уровень и качество измерений внутри страны. Это позволит достигнуть метрологической независимости – уменьшить вывоз измерительных приборов на калибровку за границу в страны СНГ и ближнее зарубежье. В целом позволит сократить потери при торгово-коммерческих и учетных операциях как при транспорте энергоресурсов, так и в сфере ЖКХ, улучшить качество проводимых лабораторных исследований как в пищевой промышленности, так и в сфере медицины, а также сократить расходы государственных и частных компаний на транспортировку и оплату услуг зарубежных компаний», - добавил заместитель генерального директора РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Жанат Бегайдаров.