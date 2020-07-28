Как будет проводиться Курбан айт, рассказали представитель ДУМК в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – На Курбан айт в Актюбинской области будут закрыты все скотофуражные рынки. В связи с этим население просят закупить скот заранее либо принять участие в онлайн жертвоприношениях. О правилах рассказал в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций представитель ДУМК по Актюбинской области Толеби Оспан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, согласно постановлению главного санитарного врача в дни Курбан айт, с 31 июля по 2 августа, в регионе будут закрыты все скотофуражные рынки. Жертвоприношения можно будет провести в онлайн-формате или у себя в частных домовладениях, отметил Толеби Оспан.

«Тем, кто будет проводить обряд в частных домовладениях, мы рекомендуем закупить скот 28-30 июля, в связи с тем что на праздник все рынки будут закрыты. Во вторых, те, кто не сможет закупить заранее или не имеет возможности, может попросить родственников в селах провести за них курбан шалу и быть их представителями при обряде жертвоприношения. Также в этом году впервые вводится понятие онлайн-жертвоприношение. На специальном сайте можно выбрать жертвенное животное – это овца стоимостью 40 тысяч тенге, баран – 55 тысяч, корова -329 тысяч тенге. В онлайн-формате вы делаете заказ и оплачиваете деньги. Весь остальной процесс проведет группа, сформированная при областной мечети «Нур-гасыр». Они также будут заниматься раздачей мяса нуждающимся», - сказал Т.Оспан.

Видеозапись обряда курбан шалу будет направлена на сотовый телефон клиента.

Вместе с тем, при онлайн-обряде все мясо будет роздано нуждающимся, получить одну треть мяса для семьи не представляется возможным, добавил имам.

Также представитель ДУМК призвал актюбинцев не проводить пышные торжества на Курбан айт, а встретить этот праздник в узком кругу родных в целях нераспространения коронавирусной инфекции.