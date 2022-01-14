Как будет происходить возмещение ущерба бизнесу в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как будет происходить процесс возмещения ущерба бизнесу от государства, разъяснили в Национальной паате предпринмателей «Атамекен», передает коррепондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в НПП «Атамекен», порядок возмещения ущерба бизнесу будет таковым:

1. Предприниматель направляет заявку о возмещении через InfoKazakhstan.kz с приложением необходимых документов. Заявка подписывается ЭЦП.

2. Заявка рассматривается Региональной комиссией.

3. Региональная комиссия принимает решение о выделении суммы возмещения ущерба из местного бюджета.

4. Денежные средства перечисляются из местного бюджета в пользу пострадавшего предпринимателя.

При этом НПП «Атамекен» выражает надежду, что Правительственная комиссия установит сжатые сроки процесса возмещения ущерба.

Как будет расчитываться сумма к возмещению?

Расчеты суммы к возмещению будут производиться по трем видам нанесенного ущерба:

- по недвижимости (здания и сооружения);

- по поврежденному движимому имуществу и оборудованию;

- по похищенным товарам.

На сегодня с бизнес-сообществом детально обсуждается методика определения суммы к возмещению ущерба, которая будет наиболее объективной, подтверждаемой и оперативной. Также определяется порядок работы оценщиков: сроки, роль, алгоритм действий.

Каким образом будут приниматься решения о возмещении ущерба?

В ближайшие дни механизм возмещения ущерба предпринимателям, регламентирующий все вышеназванные процедуры, в том числе положение о региональных комиссиях, будет принят. Проект документа уже подготовлен НПП «Атамекен» и направлен в государственные органы. Все нормативные документы будут доступны на InfoKazakhstan после их утверждения.

В НПП предложили включить в состав комиссии представителей акимата, маслихата, региональной палаты предпринимателей и общественных объединений.

Решение о возмещении ущерба будет за региональной комиссией, либо за комиссией Фонда, в зависимости от источника финансирования, на основе заявления предпринимателя и соответствующих документов, описанных выше (поданного через InfoKazakhstan).