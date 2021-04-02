Как будет проходить вакцинация в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы ответили на вопросы о вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в управлении, вакцинация проводится лицам с 18 лет и старше.

«Лица старше 65 лет, состоящие на учёте с хроническими сердечно-сосудистыми, обструктивными бронхо-легочными заболеваниями, сахарным диабетом могут получить прививку при отсутствии медицинских противопоказаний в территориальной поликлинике. К вакцинации допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке», - отметили в управлении.

Перед проведением вакцинации проводится обязательный опрос и осмотр врача с измерением температуры тела, сатурации, частоты сердечных сокращений, артериального давления, аускультацией дыхательной и сердечно-сосудистой системы и осмотром зева.

В случае, если температура превышает 37°С, вакцинация откладывается.

«Вакцинация проводится двукратно с интервалом в 3 недели. После введения организм начинает вырабатывать антитела. Устойчивый иммунитет формируется через 21 день после второй вакцинации. После первой и второй вакцинации в течение 42 дней следует соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, гигиену рук. Вакцина не лечит, а защищает от заболевания», - отметили в управлении.

Кто подлежит вакцинации? Лица, имеющие высокий риск инфицирования коронавирусной инфекцией (по приоритетности): медицинские работники, педагоги, участковые полицейские, студенты, персонал и контингент медико-социальных и закрытых детских учреждений, сотрудники службы чрезвычайных ситуаций, министерств обороны, внутренних дел, Комитета национальной безопасности, Службы Государственной охраны Республики Казахстан, контингент Управления делами Президента РК, государственные служащие, граждане Республики Казахстан, являющиеся сотрудниками дипломатических, консульских учреждений, аккредитованных в Казахстане, члены национальных сборных команд, лица с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистой системы).

Дополнительные группы населения: лица старше 65 лет, состоящие на диспансерном учете с хроническими заболеваниями, лица, работающие вахтовым методом, сотрудники центров обслуживания населения, средств массовой информации, аэропортов, авиакомпаний, работники железнодорожной отрасли, промышленных, пищевых, торговых предприятий, интервьюеры для проведения национальной переписи населения, государственные служащие и другие лица, желающие получить вакцинацию.

Контактировавшие с больным инфекционным заболеванием, включая КВИ, прививаются после завершения срока карантина

Переболевшим любыми формами КВИ рекомендуется привить через 6 месяцев после выздоровления и с учетом оценки состояния перед вакцинацией;

«Перед вакцинацией проведение ПЦР тестирования на КВИ и исследования на антитела необязательно, так как к вакцинации допускаются после опроса, осмотра врача, при наличии медицинских противопоказаний вакцинация откладывается. У переболевших КВИ через 4-6 месяцев уровень антител снижается, поэтому рекомендуется вакцинироваться через 6 месяцев после выздоровления», - рассказали в УОЗ.

Кроме того, на базе ТРЦ будут организованы временные мобильные прививочные пункты, вакцинацию будут осуществлять выездные прививочные бригады (в составе врача, прививочной медсестры, мед регистраторов, имеющих допуск к проведению вакцинации) территориальных поликлиник в соответствии требованиям санитарных правил.

Получить прививку также можно в прививочных кабинетах - территориальных медицинских организаций; в передвижных прививочных пунктах - организованных на территории торговых центров, рынков; в медицинских пунктах специального контингента - по месту службы соответствующего ведомства.

Ранее сообщалось, что Алматы ежемесячно будут выделять 250 тысяч доз вакцины.

Также в апреле будет развернуто 250 пунктов вакцинации.



