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    18:31, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    Как будет проходить вакцинация среди казахстанских военнослужащих

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Казахстана, вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов рассказал, как будут вакцинироваться военнослужащие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отвечая на вопросы журналистов в ходе онлайн-брифинга в СЦК Ерлан Киясов ответил, что вакцинация военных предположительно будет после медработников, педагогов.

    «Предполагаем только действующих военнослужащих охватить, а тех, кто в запасе - конечно при увеличении доступности вакцины наряду со всем населением, подлежащем для вакцинации, они смогут получить доступ к вакцине», - сказал главный санврач Казахстана.

    Он также ответил, что если министр обороны изъявит желание, то может вакцинироваться.

    В ходе онлайн-брифинга главный государственный санврач, вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов ответил на вопрос по поводу открытия объектов, в том числе вузов на фоне послабления карантинных мер.

    Также Ерлан Киясов прокомментировал вопрос по возможному прогнозу по пику заболеваемости коронавирусом в Казахстане. По его словам, повторение прошлогодней ситуации в июне не прогнозируется.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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