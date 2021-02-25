Как будет проходить вакцинация среди казахстанских военнослужащих

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Казахстана, вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов рассказал, как будут вакцинироваться военнослужащие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отвечая на вопросы журналистов в ходе онлайн-брифинга в СЦК Ерлан Киясов ответил, что вакцинация военных предположительно будет после медработников, педагогов.

«Предполагаем только действующих военнослужащих охватить, а тех, кто в запасе - конечно при увеличении доступности вакцины наряду со всем населением, подлежащем для вакцинации, они смогут получить доступ к вакцине», - сказал главный санврач Казахстана.

Он также ответил, что если министр обороны изъявит желание, то может вакцинироваться.

В ходе онлайн-брифинга главный государственный санврач, вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов ответил на вопрос по поводу открытия объектов, в том числе вузов на фоне послабления карантинных мер.

Также Ерлан Киясов прокомментировал вопрос по возможному прогнозу по пику заболеваемости коронавирусом в Казахстане. По его словам, повторение прошлогодней ситуации в июне не прогнозируется.