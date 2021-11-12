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Как будет проходить вакцинация препаратом Pfizer в Карагандинской области

12 Ноября 2021 18:21
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Как будет проходить вакцинация препаратом Pfizer в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области начнётся иммунизация подростков от 12 до 18 лет препаратом Pfizer. Вакцинация будет проходить только с информированного письменного согласия родителей или законных представителей детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Вчера в область доставили вакцину Pfizer в количестве 40 950 доз. Так как препарат двухкомпонентный, вакцина доступна 20 475 карагандинцам. Об этом на брифинге в прямом эфире на площадке Региональной службы коммуникаций сообщил руководитель управления здравоохранения Гамаль Токсамбаев.

В Карагандинской области начнётся иммунизация подростков от 12 до 18 лет препаратом Pfizer. Вакцинация будет проходить только с информированного письменного согласия родителей или законных представителей детей.

«Вакцина Pfizer рекомендована Всемирной организацией здравоохранения для вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет, а также беременных и кормящих мам. В настоящее время более 20 стран мира уже используют эту вакцину именно для иммунизации подростков с 12 лет», – сказал он.

Вакцинация будет проходить в прививочных кабинетах организаций образования. Также иммунизация доступна в шести прививочных пунктах Караганды. Сюда родители тоже могут привести детей.

«На прививку будут приглашаться только те дети, у кого есть подписанное родителем или законным представителем письменное согласие на вакцинацию. В настоящее время ведётся работа по подготовке помещений для медицинского наблюдения за привитыми в организациях образования», – объяснила руководитель областного управления образования Гульсум Кожахметова.

Противопоказаниями при вакцинации Pfizer являются: аллергия на действующее вещество или на любые другие компоненты препарата, возраст до 12 лет и беременность до 16 недель. Вакцинацию следует отложить, если у человека острое инфекционное заболевание или обострение хронических заболеваний.

Pfizer – двухкомпонентная вакцина. Разрыв между двумя дозами составляет от 21 до 28 дней.


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#Карагандинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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