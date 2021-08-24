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Как будет проходить перепись населения, рассказали в Правительстве

24 Августа 2021 10:31
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Как будет проходить перепись населения, рассказали в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Нурболат Айдапкелов рассказал, как будет проходить перепись населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Перепись будет проводиться двумя способами: посредством интернет-опроса на специализированном сайте sanaq.gov.kz (с 1 сентября по 15 октября) в течении 45 дней, и традиционный сплошной опрос (с 1 октября по 30 октября), будет проведен интервьюерами с использованием электронных планшетов», - сказал Нурболат Айдапкелов на заседании Правительства.

Дополнительно, будет предоставлена возможность прохождения переписи через отечественное мобильное приложение Aitu Messenger.

Кроме того, на главной странице сайта электронного Правительства egov.kz есть ссылка на sanaq.gov.kz - пройдя по ссылке можно заполнить переписные листы в онлайн режиме.

Также респонденты, по словам спикера, могут пройти перепись в специально организованных инструкторских участках, которые будут расположены в ЦОНах, акиматах, почтовых отделениях, школах и торговых центрах.

«В дополнение, с целью проверки охвата и достоверности данных, будет проведен контрольный обход 10% респондентов», - заключил Н. Айдапкелов.



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#Правительство РК   #Статистика  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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