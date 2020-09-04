Как будет переориентирована работа Службы экономических расследований
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будет переориентирована работа Службы экономических расследований при Министерстве финансов, рассказал глава ведомства Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Служба экономических расследований - это единственная правоохранительная структура в министерстве финансов. С прошлого года структура находится в составе Комитета финансового мониторинга. Такое решение было продиктовано тем, чтобы две структуры взаимодействовали, и была определенная синергия», - сказал Ерулан Жамаубаев в ходе онлайн-брифинга.
По словам министра, работа СЭР уже переориентирована.
«Деятельность СЭР будет сконцентрирована на выявлении таких преступлений как: выписка фиктивных счетов-фактур, уклонение от уплаты налога, незаконный вывод капитала, хищение бюджетных средств и незаконный оборот нефтепродуктов. Работа в этих направлениях будет осуществляться по средствам анализа и проведения комплексно-оперативных профилактических мероприятий. Такие оперативно-профилактические мероприятия проводятся совместно с органами прокуратуры и нацбезопасности. Это такие мероприятия как: «Стоп Обнал», «Казына». Сейчас уже есть определенные результаты. Впервые за последние пять лет размер обнала снизился на 40%», - добавил Ерулан Жамаубаев.
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