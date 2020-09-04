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Как будет переориентирована работа Службы экономических расследований

4 Сентября 2020 12:09
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Как будет переориентирована работа Службы экономических расследований

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будет переориентирована работа Службы экономических расследований при Министерстве финансов, рассказал глава ведомства Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Служба экономических расследований - это единственная правоохранительная структура в министерстве финансов. С прошлого года структура находится в составе Комитета финансового мониторинга. Такое решение было продиктовано тем, чтобы две структуры взаимодействовали, и была определенная синергия», - сказал Ерулан Жамаубаев в ходе онлайн-брифинга.

По словам министра, работа СЭР уже переориентирована.

«Деятельность СЭР будет сконцентрирована на выявлении таких преступлений как: выписка фиктивных счетов-фактур, уклонение от уплаты налога, незаконный вывод капитала, хищение бюджетных средств и незаконный оборот нефтепродуктов. Работа в этих направлениях будет осуществляться по средствам анализа и проведения комплексно-оперативных профилактических мероприятий. Такие оперативно-профилактические мероприятия проводятся совместно с органами прокуратуры и нацбезопасности. Это такие мероприятия как: «Стоп Обнал», «Казына». Сейчас уже есть определенные результаты. Впервые за последние пять лет размер обнала снизился на 40%», - добавил Ерулан Жамаубаев.


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#Правительство РК   #Нур-Султан  
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Автор:

Серик Сабеков

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