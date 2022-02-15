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Как будет переориентирована деятельность НПП «Атамекен»

15 Февраля 2022 09:26
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Как будет переориентирована деятельность НПП «Атамекен»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Деятельность НПП «Атамекен» будет переориентирована. Об этом заявил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По реформированию деятельности НПП «Атамекен» планируется проведение функционального анализа деятельности палаты. По итогам данной работы деятельность НПП будет переориентирована на поддержку, защиту и развитие МСБ. Для этого будут выработаны соответствующие поправки в законодательство по вопросам деятельности НПП «Атамекен». Это станет дополнительным институциональным инструментом в формировании сильного и конкурентоспособного малого и среднего бизнеса», - сказал Алибек Куантыров.

Министр также отметил, что в рамках системных мер по исполнению поручений Главы государства планируется снижение количества непродуктивных посредников на рынке ГСМ.

В целях поддержки социально уязвимых слоев населения будет внедрена практика их выделения в отдельную группу при оплате коммунальных платежей.


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#Правительство РК   #Экономика   #Миннацэкономики  
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Автор:

Серик Сабеков

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