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Как будет переориентирована деятельность НПП «Атамекен»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Деятельность НПП «Атамекен» будет переориентирована. Об этом заявил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По реформированию деятельности НПП «Атамекен» планируется проведение функционального анализа деятельности палаты. По итогам данной работы деятельность НПП будет переориентирована на поддержку, защиту и развитие МСБ. Для этого будут выработаны соответствующие поправки в законодательство по вопросам деятельности НПП «Атамекен». Это станет дополнительным институциональным инструментом в формировании сильного и конкурентоспособного малого и среднего бизнеса», - сказал Алибек Куантыров.
Министр также отметил, что в рамках системных мер по исполнению поручений Главы государства планируется снижение количества непродуктивных посредников на рынке ГСМ.
В целях поддержки социально уязвимых слоев населения будет внедрена практика их выделения в отдельную группу при оплате коммунальных платежей.
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