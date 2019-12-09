Как будет осуществляться выплата госпособия семьям с 4 и более детьми в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2020 года в Казахстане планируют внедрить выплату госпособия семьям, имеющим 4 и более детей несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, выступая на правительственном часе в Мажилисе по вопросам эффективности реализации госполитики по адресной социальной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рассказывая о перспективах развития системы адресной соцпомощи, глава МТСЗН РК напомнил, что в Послании народу Казахстана от 2 сентября Глава государства поставил перед Правительством РК задачу скорректировать механизм выделения АСП в целях обеспечения ее прозрачности, справедливости и мотивации к труду, а также внедрить гарантированный соцпакет для детей из малообеспеченных семей.

«Мажилисом Парламента одобрен законопроект, который изменит действующую систему предоставления АСП, главным ориентиром станет мотивация к труду, обеспечение прозрачности и справедливости в отношении учета доходов малообеспеченных граждан и размеров господдержки. Предлагаемые меры будут реализовываться в комплексе, государственная помощь будет включать в себя поддержку многодетных семей, модернизированную адресную социальную помощь, гарантированный социальный пакет для детей из малообеспеченных семей», – сказал Биржан Нурымбетов.

Законопроект, как было отмечено, предусматривает с 1 января 2020 года выплату госпособия семьям, имеющим 4 и более детей несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Данное пособие будет назначаться вне зависимости от доходов семьи, в дифференцированных размерах: с 4-мя детьми – 42 496 тенге; с 5-ю детьми – 53 127 тенге; с 6-ю детьми – 63 757 тенге; с 7-ю и более детьми – 74 388 тенге.

Новые подходы оказания АСП предусматривают ежеквартальное назначение адресной соцпомощи, сохранение действующего порогового критерия для назначения АСП – среднедушевой доход на каждого члена семьи должен составлять менее 70% от прожиточного минимума, определение размера АСП для всех членов семьи как разницы между среднедушевым доходом и чертой бедности, усиление требований к трудоспособным гражданам, в случае их отказа от трудоустройства выплата АСП будет прекращаться всей семье. Увеличение срока проведения обследования материального положения семьи с 3 до 7 дней, с усилением роли участковых комиссий в этом процессе.

«В рамках предоставления гарантированного социального пакета предлагается обеспечить детей из малообеспеченных семей в возрасте от 1 года до 6 лет продуктовыми наборами и гигиеническими принадлежностями, в возрасте от 6 до 18 лет – горячим питанием в школах, учебными принадлежностями и школьной одеждой, также им будут возмещаться расходы на проезд до школы. Медицинская помощь, в том числе стоматологическая, детям до 18 лет будет предоставляться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования», - добавил Биржан Нурымбетов.