Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Как будет осуществляться техническое регулирование в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
27 Апреля 2020, 17:02
Как будет осуществляться техническое регулирование в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством торговли и интеграции РК организовано публичное обсуждение законопроектов о техническом регулировании в новой редакции, передает корреспондент МИА «Казинформ»

В ходе диалога председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Арман Шаккалиев рассказал, как будет осуществляться техническое регулирование в рамках ЕАЭС.

«У нас наднациональное регулирование, это единый перечень техрегламента. В отношении этих технических регламентов ЕАЭС уже есть перечень взаимосвязанных стандартов и оценка соответствия в основном проходят по схеме сертифицирования или декларирования. Есть такие уникальные схемы как оценка подтверждения транспортных средств через одобрение типа шасси и свидетельства безопасности конструкции, есть у нас определенные особенности подтверждения соответствия судов, аттракционов и лифтов», - сказал Арман Шаккалиев.

Председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК также рассказал, как будет регулироваться продукция, на которую не установлены обязательные требования.

«Такая продукция регулируется через соглашения об общей безопасности. Соглашения сегодня прошли практически все стадии внутригосударственных процедур согласования. Четыре страны подписали, в Казахстане на стадии завершения процедура подписания. Данные Соглашения были разработаны на основе Европейской директивы безопасности», - пояснил Арман Шаккалиев.


ЕАЭС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Риме
Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Риме