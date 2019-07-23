Как будет осуществляться списание задолженности по кредитам граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Банки и микрофинансовые организации Казахстана осуществят прощение задолженности казахстанцам-должникам по начисленной неустойке до 30 июля. Об этом заявил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил глава Нацбанка, начисленные неустойки будут прощены до 30 июля в соответствии с утвержденным механизмом по списанию начисленных штрафов и пени по беззалоговым потребительским кредитам. После заключения соглашения между банками, микрофинансовыми организациями и Фондом проблемных кредитов (ФПК) о возмещении части списанных штрафов и пени до 20 августа этого года ФПК возместит банкам и микрофинансовым организациям 30% от прощенной задолженности по штрафам и пени.

«После этого Национальный банк в рамках осуществления своих контрольно-надзорных функций осуществит проверку проведенных банками и микрофинансовыми организациями процедур по прощению начисленных штрафов и пени», - пояснил Ерболат Досаев.

По его словам, в целях ограничения системных проблем и неуправляемого роста задолженности граждан в будущем до конца текущего года Нацбанком будут приняты необходимые нормативно-правовые акты по вопросам регулирования субъектов кредитования, в том числе онлайн-кредиторов, кредитных товариществ и ломбардов.

Было отмечено, что будут внесены поправки в Закон «О банках и банковской деятельности» и в Закон «О микрофинансовых организациях» в части введения запрета начисления неустойки, комиссий и иных платежей на займы с просроченной задолженностью свыше 90 дней. Указанные поправки будут внесены Нацбанком на рассмотрение Парламента уже в сентябре 2019 года.

Напомним, 26 июня 2019 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан». Указом Правительству РК поручено в разовом порядке принять меры по погашению в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам. Должниками по указанным займам являются многодетные семьи, семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца, семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов детства старше 18 лет, получатели государственной адресной социальной помощи; дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия.