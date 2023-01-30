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    Как будет осуществляться финансирование Камбаратинской ГЭС-1

    30 Января 2023, 16:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Затраты на строительство ГЭС «Камбаратина-1» в Кыргызстане, в котором будут участвовать также Казахстан и Узбекистан, будет разделены поровну между тремя странами. Также возможно привлечение средств из-за рубежа, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на данные Министерства энергетики РК.

    «Проект планируется реализовать в соответствии с требованиями международного проектного финансирования, в рамках которого будет обеспечено привлечение необходимого объема кредитных средств. Кроме того, Республика Казахстан не намерена выдавать госгарантии», — говорится в официальном ответе Минэнерго на запрос МИА «Казинформ».

    В ведомстве подчеркнули, что участие Казахстана в проекте осуществляется в рамках договоренностей, достигнутых в ходе консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате в прошлом году.

    Стороны прорабатывают вопрос подписания межправительственного соглашения. В нем определены основные условия реализации проекта. В части общественного обсуждения и согласования будут соблюдаться требования законодательства о международных договорах.

    Стоимость проекта и основные технические решения пока не определены. Для этого будет разрабатываться технико-экономическое обоснование.

    «Основными исполнителями от казахстанской стороны по реализации проекта определены Министерство энергетики и АО «Самрук-Энерго», — добавили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК в ответ на запрос МИА «Казинформ».

    6 января Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан договорились о совместном строительстве Камбаратинской ГЭС-1. Камбаратинская ГЭС-1 должна стать крупнейшей электростанцией в Кыргызстане, обеспечить электрической энергией страны Центральной Азии и стабилизировать водообеспечение региона.


    Фото: earthpossible.com

    Автор:

    Анеля Касымова

    Центральная Азия Внешняя политика Казахстана Энергетика Строительство Узбекистан Кыргызстан
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