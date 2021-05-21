Как будет осуществляться автодвижение по проспекту Кабанбай батыра в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В столице планируется ряд изменений по оптимизации движения транспорта по пр. Кабанбай батыра, в том числе установке светофорных объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
Согласно проведенному анализу движения городских и пригородных маршрутов общественного транспорта, принято решение по устройству 3-полосного движения в направлении ул. Сыганак с выделением крайней правой полосы для движения общественного транспорта.
В обратном направлении планируется определить 2 полосы движения с обеспечением дополнительных полос движения налево на перекрестках. Таким образом, движение для общего потока транспорта будет осуществляться по двум полосам в двух направлениях.
«Принятые меры направлены на улучшение мобильности граждан, в том числе пассажиров общественного транспорта. Работа проводится с согласованием с уполномоченным органом управления административной полиции ДП города Нур-Султана», - отметили в пресс-службе акимата города.
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