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Как будет организовано обучение в специальных организациях образования в РК

26 Августа 2020 16:25
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Как будет организовано обучение в специальных организациях образования в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будет организовано обучение в специальных организациях образования, рассказала директор Национального научно-практического центра коррекционной педагогики Райгуль Айтжанова в ходе онлайн-совещания по деятельности спецорганизаций образования при карантинных ограничениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В специальных организациях образования в связи с карантинными мерами рекомендуются следующие режимы обучения: штатный, дистанционный и закрытый», - сказала Райгуль Айтжанова.

Дистанционный формат обучения, по ее словам, будет рекомендован специальным организациям образования, в случае если будут строгие карантинные меры. Специальные детские сады планируют работать по формату детских садов общего типа с организацией дежурных групп на основании решения главного санитарного врача региона. Психолого-медико-педагогические консультации, кабинеты психолого-педагогической коррекции и реабилитационные центры работают в штатном режиме с применением дистанционных технологий.

«Закрытый режим рекомендуется в специальных школах-интернатах по решению главного санитарного врача региона. Этот режим рекомендован детям с нарушением интеллекта, так как данная категория детей не способна в силу своих познавательных способностей воспринимать дистанционно материал», - пояснила Райгуль Айтжанова.


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#Образование   #Общество  
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Автор:

Серик Сабеков

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