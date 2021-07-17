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    18:18, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Как будет организована перевозка и хранение вакцины Pfizer

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будет организована перевозка и хранение вакцины Pfizer? На этот вопрос ответила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня условия хранения вакцины - температура -70. С учетом договоренностей будем проводить работу по поставке. Мы будем проводить работу по обеспечению холодовой цепи. Мы придаем большое значение вопросу холодовой цепи. Самое главное – территориальные комитеты осуществляют контроль за этим», - отметила Айжан Есмагамбетова.

    Ранее сообщалось, что с компанией «Pfizer» достигнута предварительная договоренность на поставку в 4-ом квартале 2021 года.

    Как отмечалось, Министерством здравоохранения РК на постоянной основе проводятся переговоры с компанией «Pfizer» по оптимизации условий Соглашений об основных условиях сделки, в том числе проведено совещание на уровне Правительства Республики Казахстан.

    Вместе с тем, компания «Pfizer» уведомила, о необходимости принятия Указа Президента Республики Казахстан для заключения соглашения по поставке вакцины.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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