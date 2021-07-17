НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будет организована перевозка и хранение вакцины Pfizer? На этот вопрос ответила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня условия хранения вакцины - температура -70. С учетом договоренностей будем проводить работу по поставке. Мы будем проводить работу по обеспечению холодовой цепи. Мы придаем большое значение вопросу холодовой цепи. Самое главное – территориальные комитеты осуществляют контроль за этим», - отметила Айжан Есмагамбетова.

Ранее сообщалось, что с компанией «Pfizer» достигнута предварительная договоренность на поставку в 4-ом квартале 2021 года.

Как отмечалось, Министерством здравоохранения РК на постоянной основе проводятся переговоры с компанией «Pfizer» по оптимизации условий Соглашений об основных условиях сделки, в том числе проведено совещание на уровне Правительства Республики Казахстан.

Вместе с тем, компания «Pfizer» уведомила, о необходимости принятия Указа Президента Республики Казахстан для заключения соглашения по поставке вакцины.