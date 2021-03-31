Как будет организован учебный процесс в школах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления образования Северо-Казахстанской области Гульмира Каримова пояснила, как будет организован учебный процесс в школах региона в четвертой четверти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 1 апреля школы с контингентом до 300 учащихся продолжат обучение в штатном режиме. При этом наполняемость в классе должна быть не более 25 человек. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач области Асет Жуматаев.

Остальные школьники перейдут на комбинированный формат обучения. В таком случае 70% основных предметов - алгебра, геометрия, физика, химия, биология, география, история Казахстана, казахский, русский, иностранный языки - будут изучаться в школе, 30% - художественный труд, самопознание, общество и религия, начальная военная подготовка, основы предпринимательства и бизнеса, графика и проектирование и факультативы – дистанционно.

Дополнительные занятия по восполнению пробелов знаний будут проводиться в группах не более 15 человек.

«Для обеспечения безопасности детей учебный процесс будет осуществляться по принципу «1 класс – 1 кабинет». Продолжительность уроков – 40 минут. Работа школьных столовых будет продолжена. После каждого приема пищи будет производиться влажная уборка. Необходимо сказать, что в исключительных случаях - заболевания ребенка или случаи, когда болеют близкие родственники - по заявлению родителей допускается дистанционное обучение. В методических рекомендациях это предусмотрено», - отметила Г.Каримова.

Она подчеркнула, что принимаются все меры, чтобы обеспечить безопасность детей и сотрудников в учреждениях образования. Сохранится в новой четверти четырехступенчатый фильтр дезинфекции - дезинфицирующий коврик, термометрия, масочный режим, санитайзеры - режим проветривания, кварцевания и влажной уборки.

«Еще раз напоминаю о необходимости соблюдения личной гигиены. Сейчас идет вакцинация педагогов. Получили прививку 609 человек. В случае перехода области из «зеленой зоны» в «желтую», формат обучения будет меняться. Этот процесс регулируется на районном уровне отделами образования. Для обучения детей в штатном и комбинированном форматах школьная форма не требуется. Достаточно, если ребенок будет одет в опрятную одежду классического стиля», - проинформировал Г.Каримова.



