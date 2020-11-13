Как будет организован учебный процесс в школах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении образования Алматы рассказали, как будет проходить учебный процесс во второй четверти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«9 ноября постановлением департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы разрешено открытие дежурных классов в 5 классах, в международных школах до 7 класса по заявлению родителей с наполняемостью не более 15 детей. Также разрешено работать в штатном режиме школам с численностью не более 300 человек, где численность детей в классах не превышает 15 человек. На сегодня от родителей 5 классов 24 школ поступили 578 заявлений на право обучения в дежурных классах», - сказал в ходе брифинга заместитель руководителя управления образования Алматы Кайрат Жуманов.

Он отметил, что для обучения в дежурных классах допускаются дети, не имеющие хронических заболеваний. Право выбора обучения детей в дежурных классах принадлежит родителям или законным представителям детей.

Ранее сообщалось, что главный государственный санитарный врач Алматы своим постановлением разрешил работу для 1 - 5 дежурных классов со второй четверти.

В первой четверти были открыты дежурные группы в 1-4 классах. В 140 государственных школах города были открыты 985 дежурных классов, в которых учились 12 928 детей. В 56 частных школах были открыты 582 дежурных класса с 7 056 учащимися.