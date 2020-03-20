Как будет обеспечиваться водой столица, рассказали в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр поделился планами по строительству насосных станций для обеспечения водой Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время акиматом г. Нур-Султана разработано два проекта по водоснабжению и водной безопасности столицы. Первый – «Использование месторождений подземных вод, расположенных вблизи города Нур-Султана, как резервного источника водоснабжения при чрезвычайных ситуациях» (далее – проект № 1). Проект № 1 является резервным источником для города Нур-Султана при возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе полном опорожнении водохранилища или непригодности потребления воды в питьевых целях. В качестве источника рассматривается Нуринское месторождение подземных вод, расположенное вблизи города с запасом воды 48,0 тыс. кубометров в сутки», - написал Роман Скляр в ответе на депутатский запрос.

По его словам, по проекту № 1 разработано технико-экономическое обоснование (ТЭО), на которое в мае 2019 года получено положительное заключение государственной экспертизы.

«Общая сметная стоимость проекта № 1 – 38 184,179 млн.тенге, из них на разработку проектно-сметной документации (ПСД) – 486,121 млн.тенге. Проектом предусмотрено строительство насосных станций I, II, III подъема, пруд испаритель площадью 100 га, магистральный водовод протяженностью 133 км в две нити по 66,5 км. 2) «Строительство сооружений для подпитки Астанинского водохранилища» (далее – проект №2)», - отметил спикер.

Согласно прогнозам экспертов, потребление города Нур-Султана к 2030 году составит 164,3 млн. кубических метров.

«Полезный объем Астанинского водохранилища 375 млн. кубических метров. При маловодии на протяжении 3-х лет подряд имеется угроза нехватки воды. В связи с перспективным возрастанием водопотребления города НурСултана был разработан проект № 2, на ТЭО которого в 2019 году также получено положительное заключение государственной экспертизы. Общая сметная стоимость проекта № 2 – 63 801,3 млн. тенге, из них на разработку ПСД – 215,4 млн.тенге. Согласно ТЭО, в проекте предусмотрена переброска воды с разбивкой на три очереди строительства. По первой очереди предусмотрена только расчистка русла и дноуглубление, что позволит при работе насосных агрегатов дополнительно сбросить в маловодные годы в Астанинское водохранилище около 62,3 млн. кубических метров воды в год», - сообщил заместитель премьера.

«По второй и третьей очередям предусмотрено строительство перегораживающего сооружения в русло реки Есиль и далее двух нитей магистрального водовода расходом 170,0 тыс. кубометров /сутки, диаметром 1200 мм и протяженностью 120 км. Вопрос финансирования вышеуказанных проектов будет рассмотрен в установленном законодательством Республики Казахстан порядке при возможном уточнении республиканского бюджета на 2020 – 2022 годы», - добавил Р. Скляр.



