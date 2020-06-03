Как будет обеспечиваться доступность интернета в РК – депутаты одобрили законопроект

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе Парламента РК одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения доступности Интернета в сельских населенных пунктах», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимость форсировать внедрение навыков использования цифровых технологий в повседневной жизни, учиться умению получать госуслуги онлайн и тем самым существенно улучшая качество своей жизнедеятельности – это веяние времени. На сегодня, если услугами широкополосного интернета охвачены 117 городов, 3 324 села с количество населения 250 и более человек, то порядка 2 тысяч сел, к сожалению, такой возможности лишены. В связи с этим депутатами Мажилиса и Сената инициирован данный законопроект. Во-первых, законопроектом предусматривается упрощение процедуры получения земельных участков под строительство антенно-мачтовых сооружений для сетей мобильной связи», - сказала на пленарном заседании Мажилиса депутат Майра Айсина.

По ее словам, в настоящее время по действующему законодательству требуются изменения целевого назначения арендованного земельного участка, то есть необходимо его выводить из индивидуального или сельскохозяйственного оборота, что затягивает на практике строительство телекоммуникационного оборудования до 1,5-2 лет.

«В связи с этим, вносимые изменения и дополнения в Земельный кодекс позволят операторам связи осуществить строительство антенно-мачтовых сооружений на арендованных земельных участках без изменения их целевого назначения вне зависимости от категорий земель, а также по упрощенной схеме. Кроме того, дополнения в закон об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в части исключения требований управлений архитектурно-строительного контроля при строительстве антенно-мачтовых сооружений, изменение целевого назначения земельного участка также даст возможность ускорить процесс обеспечения сельских жителей мобильной связью, - отметила депутат.

Во-вторых, проектом закона вносится дополнения в компетенцию местных исполнительных органов в части оказания содействия предоставления мест для строительства сетей мобильной связи. Это связано с тем, что одной из основных проблем является несогласие собственников на монтаж базовой станции сотовой связи на жилых зданиях или вблизи них.

«Вносимые законопроектом дополнения в компетенцию местных исполнительных органов позволят также решать возникающие вопросы. Также ускорение процесса покрытия Интернетом сельских населенных пунктов содействует норма, предусматривающая выделение земельных участков с уже подведенным электроснабжением», - объяснила докладчик.

Кроме того, она подчеркнула, что законопроект позволит оператором связи совместно использовать инфраструктуру и частоты при оказании ими услуг связи, поскольку радиочастоты являются ограниченным ресурсом, совместное их использование обеспечит с одной стороны эффективное использование, с другой - экономию инфраструктурных расходов для операторов.

«Помимо этого, использование радиочастот другого оператора позволит расширить охват связью населения, улучшить технические параметры, что в конечном итоге позволит населению получать качественные, менее затратные услуги связи. В целом принятие законопроекта позволит устранить цифровое неравенство путем развития мобильной инфраструктуры, повысит доступ сельских жителей к огромным объемам информации, создаст им возможность для организации онлайн-бизнеса, дистанционного обучения, предоставления, использования услуг телемедицины и в целом создаст условия нашим сельчанам для получения всех госуслуг в электронном формате. Реализация норм законопроекта позволит в течении двух лет достичь охвата 97% казахстанцев услугами Интернета», - заключила М. Айсина.