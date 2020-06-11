Как будет обеспечена безопасность учащихся на ЕНТ в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Охрану общественного порядка во время тестирования будут обеспечивать сотрудники полиции. Родители выпускников должны оставаться дома, для них будет организована онлайн-трансляция из аудиторий, передает официальный сайт столичного акимата.

В управлении образования рассказали о мерах безопасности во время проведения Единого национального тестирования.

«Будет проводиться разъяснительная работа среди преподавателей и выпускников по профилактике и предупреждению распространения COVID-19. Расстояние между столами в аудиториях должно быть не менее двух метров. В инструкции прописано обеспечение запасом дезинфицирующих средств (респираторные маски, перчатки, санитайзеры); соблюдение при термометрии расстояния между обследуемым лицом и сотрудником не менее одного метра; соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в аудиториях вузов; обеспечение бесперебойной работы вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха», – пояснили в ведомстве.

Охрану общественного порядка во время ЕНТ будут обеспечивать 100 сотрудников полиции и 10 спецмашин. Кроме того, будут задействованы 9 медицинских работников и 3 кареты скорой помощи.

Следить за противопожарной безопасностью будут 24 сотрудника, 46 автобусов обеспечат подвоз 540 учащихся, проживающих на окраинах города. В управлении образования еще раз подчеркнули, что родители выпускников должны оставаться дома, не создавая большого скопления людей, что позволит обеспечить здоровье и безопасность детей. Для них будет организована онлайн-трансляция из аудиторий.

Как сообщалось, школу в этом году закончили 6 515 столичных учащихся. Для участия в ЕНТ подали заявление 95%, или 6 255 человек, в том числе на казахском – 3 661, русском – 2 554, английском языке – 40 человек.